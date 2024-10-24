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DHA

İstanbul Esenler'de Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos Pazartesi günü meydana gelen olayda, polis ekipleri trafik denetimi gerçekleştirmekteydi.

Bu sırada, caddede ilerleyen otomobil önce denetim yapan polis araçlarına ardından da görevli 27 yaşındaki polis memuru Mustafa Peksoy'a çarptı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Peksoy'a ilk müdahale, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ancak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Mustafa Peksoy tüm müdahalelere rağmen 22 Ağustos Perşembe günü şehit oldu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olaya ilişkin soruşturma tamamlanırken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 19 Ağustos Pazartesi günü Esenler'de meydana gelen olay anlatıldı.

İddianamede Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevlilerine 'Trafik kazası yaralı polis memuru' şeklinde ihbar geldiği, ekiplerin olay yerine gittiğinde Muhammet Furkan Yurttaş'ın önce trafik ekibinin aracına ardından Trafik Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuruna çarptığının anlaşıldığı bildirildi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Polis memuru Mustafa Peksoy'un ise, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisine yer verildi.

İddianamede sürücü Yurttaş'ın Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiğine yer verilerek, polis memuru Mustafa Peksoy'un ölümüne sebep olduğu kaydedildi.

Sürücünün 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle sanığın ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.