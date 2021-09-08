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    İstanbul’da trafik mesaisi başladı

    İstanbul’da erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçümlendi.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 09:33
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    İstanbul’da trafik mesaisi başladı

    İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    Özellikle D-100 karayolu Edirne ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

    İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

    YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.

    Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

    İstanbul’da trafik mesaisi başladı VİDEO

    İstanbul’da trafik mesaisi başladı #1

    İstanbul’da trafik mesaisi başladı #2

    İstanbul’da trafik mesaisi başladı #3

    İstanbul’da trafik mesaisi başladı #4

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