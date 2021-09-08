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İstanbul’da trafik mesaisi başladı
İstanbul’da erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçümlendi.
- İHA
- 08.09.2021 - 09:05
- Güncelleme : 08.09.2021 - 09:33
İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
Özellikle D-100 karayolu Edirne ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.
YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.
Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul’da trafik mesaisi başladı VİDEO