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İstanbul’da trafik mesaisi başladı

İstanbul’da trafik mesaisi başladı

İstanbul’da erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 07.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçümlendi.