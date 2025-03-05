İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı

AA

Megakent İstanbul'un trafik sorunu vatandaşı isyan ettiriyor..

Trafik yoğunluğu nedeniyle çoğu zaman ulaşım saatlerce aksarken, sürücüler ise adeta sabır sınavı veriyor.

İFTAR ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

İş çıkış saatine iftara yetişmek isteyenlerin de eklenmesiyle megakentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında araçlar güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Küçükçekmece'den başlayan trafik, Haliç Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Çağlayan-Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında araçlar ilerlemekte zorlanıyor.

Edirne istikametinde de Cevizlibağ'dan Küçükçekmece'ye kadar trafik yavaş seyrediyor. Otogar bağlantı yolunda da araçlar çift yönlü yavaş ilerliyor.

AVRUPA YAKASI'NDAN ANADOLU'YA GEÇİŞLER

TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağından başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Seyrantepe, Maslak ve Kemerburgaz ayrımında da yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu'ya geçişlerde Avrasya Tüneli istikametinde sahil yolunda Samatya'da araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Kavacık'ta Avrupa-Anadolu yönü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki geçişlerde her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında her iki yönde de araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde oluşan trafik yoğunluğu, D-100 ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir’e kadar sürüyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

İftar saati evlerine yetişmek isteyen yolcular, metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluktan dolayı beklemek zorunda kalıp, araçlara binmekte güçlük çekti.

Samandıra-Üsküdar Metrosu'nun Üsküdar ve Altunizade duraklarında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu, Zeytinburnu ve Yenibosna gibi yoğun duraklarda yolcular güçlükle ilerleyebildi.