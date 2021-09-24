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    İstanbul'da trafikte makas atan araç zincirleme kazaya neden oldu

    Esenler'de trafikte bir aracın makas atması zincirleme kazanın nedeni oldu. Meydana gelen olay sonrası yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
    • İHA
    • 24.09.2021 - 02:57
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    İstanbul'da trafikte makas atan araç zincirleme kazaya neden oldu

    İstanbul'un Esenler ilçesinde kaza gerçekleşti.

    O-3 Otoyolu İSTOÇ istikametindeki trafikte makas atan iki araç nedeniyle 4 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı.

    Çarpışma nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken kamyonette yolun ortasına devrildi.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen kaza nedeniyle 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kazada 5 arasın maddi hasar aldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    İstanbul da trafikte makas atan araç zincirleme kazaya neden oldu #1

    İstanbul da trafikte makas atan araç zincirleme kazaya neden oldu #2

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