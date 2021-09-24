İstanbul'da trafikte makas atan araç zincirleme kazaya neden oldu

İstanbul'da trafikte makas atan araç zincirleme kazaya neden oldu

Esenler'de trafikte bir aracın makas atması zincirleme kazanın nedeni oldu. Meydana gelen olay sonrası yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

İstanbul'un Esenler ilçesinde kaza gerçekleşti.

O-3 Otoyolu İSTOÇ istikametindeki trafikte makas atan iki araç nedeniyle 4 otomobil ve bir kamyonet çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken kamyonette yolun ortasına devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kaza nedeniyle 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada 5 arasın maddi hasar aldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.