İstanbul'da trafikten kurtulmak isteyenlerin oyunu deşifre oldu

Emniyet şeridini kullanırken çevirmeye takılan lüks araçla ilgili yapılan soruşturmada, kullanan kişinin Meclis ile alakası olmadığı ancak plakanın milletvekiline tahsisli olduğu ortaya çıktı.

Koronavirüs salgınının ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplu ulaşıma ilgi biraz da olsa düştü.

İnsanlar, virüs riski nedeniyle toplu ulaşım yerine özel araçlarını kullanmaya başladı.

İmkanı olanların özel araçlarıyla trafiğe katılması, özellikle İstanbul'da trafiği çekilmez hale getirdi.

Öyle ki; trafik yoğunluğu haritasında oran yüzde 85'lere kadar yükselmeye başladı.

İstanbul trafiğinden kurtulmak isteyenlerin başvurduğu çareler ise akıllara durgunluk verici seviyede.

EMNİYET ŞERİDİNDE YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Audi marka lüks bir araç, emniyet şeridinde hızla giderken polis çevirmesine takıldı.

MİLLETVEKİLİ TAHSİSLİ PLAKA İŞ ADAMINDAN ÇIKTI

Polis ekipleri yaptığı araştırmada; "34 HSY .." plakalı aracın, milletvekiline tahsisli olduğunu tespit etti.

Ancak aracın sahibinin; İstanbul'da faaliyet gösteren Hüseyin Köksal isimli iş adamı olduğu belirlendi.

VEKİLLERİN 3 PLAKA HAKKI VAR

Bilindiği üzere milletvekillerinin 3 plakayı tahsis ettirme hakkı var.

Milletvekilinin seçeceği 3 araç; hiçbir şekilde trafik cezası yemiyor, radara takılmıyor, emniyet şeridinden istediği gibi ilerliyor.

Ankara'da görev yapan bir milletvekilinin İstanbul'a geldiğinde rahat bir şekilde seyahat edebilmesi için tanınan bu hakkın, bir milletvekili tarafından suistimal edildiği ortaya çıktı.

Meclis'te kaydı bulunmayan araçla ilgili emniyet yetkilileri, kapsamlı bir araştırma başlattı.