İstanbul'da uçakta fenalaşan 11 yaşındaki ABD'li çocuk hayatını kaybetti İstanbul-New York seferini yapan uçak ABD vatandaşı 11 yaşındaki engelli bir çocuğun rahatsızlanması üzerine Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye acil iniş yaptı. Fenalaşan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA İstanbul- New York seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus 330 tipi uçağı 287 yolcusuyla 08.50'de İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Kalkıştan bir süre sonra yolculardan ABD'li bir ailenin 11 yaşındaki engelli çocuğu fenalaştı. Yolcuya ilk müdahaleyi kabin ekipleri yaparken, aynı anda 'doktor' anonsu yapıldı. Doktor kalp masajı yaptı Yolcular arasında bulunan bir doktor, fenalaşan ve durumu ağırlaşan ABD'li çocuğa kalp masajı yaptı. Budapeşte'ye acil iniş yaptı Bu sırada uçağın kokpit ekibi de Budapeşte'ye acil iniş kararı aldı. Uçak, 10.25'de Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na indi. Kurtarılamadı Ancak yolcu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden yolcu ve ailesi uçaktan indirilirken, havalimanında apronunda bekleyen ambulansa bindirildi. THY uçağı 14.00'da Budapeşte'den New York'a hareket etti.