İstanbul’da UKOME toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak UKOME ulaşıma zam gündemiyle perşembe günü toplanacak. Toplantısı öncesinde İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

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Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, sürücüler kadar yolcularında en önemli gündem maddesi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 27 Temmuz Perşembe günü toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.

Toplantı, İBB’nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00’da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapılacak.

Zam teklifi görüşülecek

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İBB yüzde 57 zam teklif etti

İBB’nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.

UKOME’de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.