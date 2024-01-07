İstanbul'da uyarılardan sonra yağmur başladı... Çarşamba kar geliyor! Meteoroloji'den art arda yapılan uyarılarda İstanbul'da hafta içi kar ve fırtına beklenirken bugünden sağanak ve şiddetli rüzgar kendisini göstermeye başladı.

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Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında.

Fırtına uyarıları art arda geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, öğle saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'in batısında da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, gece etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

10 Ocak'ta kar İstanbul'a ulaşacak

İstanbul'da ise kar beklentisi var.

Buna göre 9 Ocak'ta Trakya'dan yurda girmesi beklenen kar yağışı 10 Ocak çarşamba günü de İsatanbul'a ulaşması bekleniyor.

Yağışın hemen hemen 4 gün süreceği de tahminler arasında.

10 Ocak'tan itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalma ile birlikte bu durumun Trakya ve İstanbul’da karla karışık yağmura dönüşeceğini açıkladı.

"Zamanla tüm bölgede etkili olacak"

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Trakya ve Marmara Bölgesi’nin, pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

MGM açıklamasında, "Buna bağlı olarak öncelikle bölgemizde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm bölgede etkili olacağı tahmin ediliyor. 09.01.2024 salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, yağmur, zamanla Trakya‘da ve İstanbul’da karla karışık yağmur, bölgemizin kuzeyinde ve yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı şeklinde olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Rüzgarın, Pazar ve Pazartesi günleri bölgenin batısı ve İstanbul'da güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da yağmur başladı

Meteorolojinin hafta için yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor.

Bahçelievler Yenibosna’da yağıştan kaçan bazı vatandaşlar duraklara sığınırken, şemsiyeyle giden vatandaşların ise yürümekte zorluk çektiği görüldü.

Öte yandan, yağış nedeniyle şu ana kadar trafikte herhangi bir yoğunluğun olmadığı görüldü.