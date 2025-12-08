Çekmeköy'deki operasyonda şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ederken çıkan çatışmada şüphelilerden 35 yaşındaki R.A., etkisiz hale getirilirken diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

BİR POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak'ın yaralandığı belirtilmişti.

Daha sonra yeni bir açıklama İstanbul Valiliği, yaralanan polisin şehit olduğunu duyurdu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İlimizde narkotik arama sırasında emniyet kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Emre Albayrak'a Allah’tan rahmet diliyoruz.



Kahraman polisimizin ruhu şâd, makamı âli olsun. Kederli ailemizin, emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun.

NAAŞI ADLİ TIP'A GETİRİLDİ

Operasyon sırasında R.A.'nın açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın cenazesi, İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nden alındı.

Kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emre Albayrak'ın naaşı, Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

ACI HABER AİLESİNE ULAŞTI

Emre Albayrak’ın Samsun’un Ladik ilçesindeki ailesinin evine giden heyet, şahadet haberini anne Neslihan ve babası Ramazan Albayrak’a verdi.

Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Komşu ve akrabalar aileye taziyede bulundu. Şehidin, geçen yıl evlendiği ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Özel Harekat Polisi Emre Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi.

Törende şehit polis son yolculuğuna uğurlandı.

ALİ YERLİKAYA TÖRENDE KONUŞTU

Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz şehidimizin saygıdeğer ailesi, kahraman emniyet teşkilatımız bu sabah yüreğimize kor bir ateş düştü. Tarif edilemez bir acı yaşıyoruz. Kahraman Özel Harekat Polisimiz, evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy'de düzenlediğimiz uyuşturucu operasyonu sırasında, açılan ateş sonucu şehit oldu.

Rabbim şehidimizin mekanını cennet, makamını ali eylesin. Onu İnşallah, rahmeti ve merhametiyle kuşatsın. Şehidimizin acılı ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize de başsağlığı diliyorum" dedi.