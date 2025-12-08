Bedelli askerlik ne kadar, kaç TL olacak? 2026 bedelli zammı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatani görevini bedelli olarak yapacak olan asker adaylarının yakından takip ettiği bedelli askerlik ücretleri merak ediliyor.

Bedelli askerlik ücretleri, yıl bazında güncelleniyor.

Aralık enflasyonu sonrasında oluşacak memur maaş katsayısına göre hesaplanacak olan bedelli askerlik ücreti için tahminler gündeme geldi.

Peki 2026 zamlı bedelli askerlik ne kadar oldu? Bedelli askerlik kaç para? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2026

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik tutarının 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak belirlendiğini açıklamıştı.

3 Ocak 2026 tarihinde bedelli askerlik ücreti netlik kazanacak.

Eğer memur maaşlarına beklentilere paralel şekilde yüzde 20 civarında artış yapılırsa, katsayı 1,170211'ye yükselecek. Bu durumda bedelli askerlik bedeli de yaklaşık 337 bin TL olacak.