İstanbul'da yağmur etkisini trafikte gösterdi: Yoğunluk yaşandı

- İstanbul'da sabah saatlerindeki yağış trafik yoğunluğunu artırdı.
- İBB'ye göre trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.
- Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi.
İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ÇIKTI
İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 74'e kadar çıktı.
Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşlar, işe giderken şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
ÖNLEMSİZ ÇIKANLAR YAĞMURDAN NASİBİNİ ALDI
Tedbirsiz çıkanlar ise aniden başlayan yağışta ıslanmaktan kurtulamadı.
Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.