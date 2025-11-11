Abone ol: Google News

İstanbul'da yağmur etkisini trafikte gösterdi: Yoğunluk yaşandı

Sabah saatlerinde etkili olan yağış İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Cevizlibağ'da da sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 11.11.2025 09:26
  • İstanbul'da sabah saatlerindeki yağış trafik yoğunluğunu artırdı.
  • İBB'ye göre trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.
  • Vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiye kullandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi.

İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 74'E ÇIKTI

İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 74'e kadar çıktı.

Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşlar, işe giderken şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

ÖNLEMSİZ ÇIKANLAR YAĞMURDAN NASİBİNİ ALDI

Tedbirsiz çıkanlar ise aniden başlayan yağışta ıslanmaktan kurtulamadı.

Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Gündem Haberleri