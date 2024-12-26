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Haber Merkezi

İstanbul'da akşam saatlerinde yağışlı hava hakim oldu...

İş çıkışı saatlerinde etkili olan yağış sonrası trafik yine durma noktasına geldi.

Trafik çilesinden usanan İstanbullular duruma isyan etti..

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A ULAŞTI

Yoğun trafik hem iş çıkış saatiyle hem de yağışlı hava ile birleşince vatandaşlar adeta sabır sınavı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, iki yakada da trafik adeta durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı raporda harita alarm verdi.

ARAÇLAR ADIM ADIM İLERLEDİ

İş dönüşü bir an önce evlerine gitmek isteyen vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları, ana arterler ve şehir merkezindeki önemli caddelerde araçlar neredeyse adım adım ilerledi.

Öte yandan toplu taşımayı kullanmak isteyen yolcular ile birlikte yollardaki hareketlilik daha da yükseldi.

Ayrıca, yağış sebebiyle kaygan zemin de trafikte ilerlemeyi yavaşlattı.