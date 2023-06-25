İstanbul'da yarın Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak Metro İstanbul yarın işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu. Buna göre iki istasyonla bir füniküler hat, ikinci bir duyuruya kadar hizmete kapalı olacak.

AA Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı. İstanbul'da yarın Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak. Araçların, Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi. Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ise bir günlüğüne tamamen kapalı olduğu için kullanılamayacak. Kapanmalar, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Yarın saat 10.00'dan itibaren Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, yarın saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi.