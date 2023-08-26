İstanbul'da yaşlı adama saldıran pitbull sahiplerine ceza Bakırköy'de başıboş bırakılan pitbull tarafından yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, sahipleri ise polis tarafından yakalandı. Yakalanan E.A. ile E.Y. isimli şahıslara “5199 Hayvanları Koruma Kanunu” gereğince para cezası uygulandı.

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DHA

Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan başıboş köpekler, dehşet saçmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "toplatılması" için çağrı yaptığı ancak bazı belediyelerin ısrarla toplamadığı köpekler, vatandaşların canını tehlikeye atıyor.

Bugüne kadar başıboş köpekler nedeniyle hayatını kaybeden ve ciddi şekilde yaralanan vatandaşlar oldu.

Özellikle başıboş gezen pitbull köpekler, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Bunun bir örneği ise dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. Şenlikköy Mahallesi'nde yaşlı bir adam başıboş köpek saldırısına uğradı. Pitbull tarafından feci şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Durumu ciddiyetini koruyor

Bacağından yaralanan Donanmaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ceza kesildi

Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde köpeğin E.A. ile E.Y. isimli 2 kişiye ait olduğu belirlendi.

Şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilere 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 66 bin 798 lira para cezası kesilirken, E.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Donanmaoğlu'nu ısıran köpek ise Bakırköy Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.