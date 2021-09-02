İstanbul'da yine arızalı İETT vakası

İETT'nin arızalı otobüs manzaralarına İstanbullular çözüm beklerken son vaka da Başakşehir'de yaşandı.

Sürekli kaza ve arıza haberleri ile gündeme gelen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait İETT otobüsleri, İstanbulluları canından bezdirdi.

Her gün İstanbul'un farklı bir semtinde yolcuları yarı yolda bırakan İETT manzarasına bugün de rastlandı.

Son vaka ise bu sabah, İstanbul Başakşehir'de görüntülendi.

MERAL AKŞENER'İN FATİH BENZETMESİ

Otobüslerinin arızalanmasına İstanbulluların tahammülü kalmazken, akıllara geçtiğimiz gün İyi Parti Lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı İmamoğlu'na, gemileri karadan yürüterek İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet benzetmesini getirdi.





İSTANBUL'UN İKİNCİ FETHİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'daki etkinliklerde İmamoğlu'na methiyeler düzen İyi Parti Lideri "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi.." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de arızalanan İETT otobüsü VİDEO





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