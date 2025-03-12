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İstanbul'da yol verme tartışması: Eşim hasta, ne olur yapmayın

İstanbul'da yol verme tartışması: Eşim hasta, ne olur yapmayın Gaziosmanpaşa'da otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme tartışması çıktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.