İstanbul Gaziosmanpaşa'da otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.
Çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, araçtan inerek motosiklet sürücüsüne yumruk atmaya başladı.
"NE OLUR YAPMAYIN"
Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken, sürücünün otomobildeki eşi ise çığlık atarak kavgayı bitirmeye çalıştı.
Otomobilden çıkan kadın, eşi ve motosikletlinin arasında girerek, "Eşim hasta, ne olur yapmayın. Araçta çocuklar var" diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
TARAFLAR, ÇEVREDİKLERCE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Otomobil sürücüsünün olay yerinden uzaklaşmasını engellemeye çalışan motosikletli, otomobilin sürücü koltuğuna girmeye oturmaya çalışırken otomobil sürücüsü ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.
Kavga, sürücünün eşi ve çevredekilerin çabasıyla son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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