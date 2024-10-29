İstanbul'da yüksek sesle müzik açıp yolu kapattı! 6 bin TL ceza kesildi

AA

İstanbul Beşiktaş'ta Şair Nedim Caddesi'nde yüksek sesli müzik açan sürücü, aracıyla yolu kapattı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu E.A, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücü E.A'ya polis ekiplerince, "yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık kullanmak" suçundan 690 lira, "saygısızca araç sürmek"ten 690 lira, "görüşü engelleyecek şekilde aksesuar kullanmak"tan bin 506 lira, "yönetmelikte belirtilen nitelik dışında plaka takmak"tan 2 bin 647 lira, "müzik cihazını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak"tan 690 lira olmak üzere 6 bin 223 lira para cezası kesildi.