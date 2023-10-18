İstanbul'daki İsrail protestosunda 1 can kaybı, 5 gözaltı Gazze'de en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği hastane saldırısının ardından yurt genelinde binlerce kişi protesto için sokağa çıktı. İstanbul'daki protestolarda polislere saldıran 5 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

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İsrail'in hava saldırısı düzenlediği Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde en az 500 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı tüm dünya genelinde büyük tepki çekti.

Türkiye’de de birçok ilde saldırılar protesto edildi.

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar saldırıyı lanetledi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlardan bir grubun, konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi.

1 ölü, 5 gözaltı

Valilik, protestolar esnasında polislere saldıran 5 kişinin gözaltına alındığını, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Olaylarda 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır"

Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: