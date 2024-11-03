İstanbul Bakırköy'de polis memuru Ogün Yürümez, maddi hasarlı kazayı müdahale ederken kontrolden çıkan İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit oldu.

Şehit polis memuru Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören gerçekleştirildi.

Ayrıca, şehidimizin, düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Giresun’a gönderileceği kaydedildi.

TÖRENE ÇOK SAYIDA POLİS MEMURU KATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, çok sayıda polis memuru ve şehidin ailesi katıldı.

"TEŞKİLATIMIZIN DEĞİŞİK BİRİMLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI İLE GÖREV YAPMIŞTIR"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, düzenlenen törende konuştu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın konuşması şöyle:

2012 yılında teşkilatımıza katılan şehidimiz, 12 yılı aşkın bir süredir medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul’da teşkilatımızın değişik birimlerinde üstün başarı ile görev yapmıştır. Ogün kardeşimiz, 03 Kasım gününde, Sabah saat 05.45 sıralarında Bakırköy İlçesinde Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmekteydi. Ancak; kavşağa kontrolsüz giren otobüsün çarpması sonucu olay yerinde şehit olmuştur.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Şehidimizin; aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesi olmak üzere hepimizi derinden üzdü. Başta şehit polis memuru kardeşimiz Ogün Yürümez olmak üzere, vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Milletimizin başı sağ olsun.