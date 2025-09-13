İstanbul'daki motosiklet kazalarında yılın bilançosu: 30 can kaybı

Motosiklet satışı arttıkça ve daha çok motosiklet trafiğe çıktıkça kazalar da arttı.

1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde kentte trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 829 bin 314'e ulaştı.

Aynı dönemde polis sorumluluk bölgelerinde 14 bin motosiklet ve motorlu bisiklet kazası kayıtlara geçti.

İSTANBUL'DA 30 KİŞİ MOTOSİKLET KAZASINA KURBAN GİTTİ

İstanbul'da bu yıl meydana gelen 14 bin motosiklet ve motorlu bisiklet kazasında 16 bin vatandaş yaralandı, 30 kişi yaşamını yitirdi.

UZMANI MOTOSİKLET KAZALARINI DEĞERLENDİRDİ

Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Aydın Korkmaz, motosiklet kullanmaya yeni başlayan sürücülerin özellikle eğitim almalarının faydalı olduğunu söyledi.

Eğitim sonrasında sürücülerin daha güvenli bir şekilde trafiğe çıkacağını belirten Korkmaz, "Kazalardan kendimizi bertaraf ediyoruz. Öngörümüz daha yüksek çalışıyor, olası tehlikelerde tutulup kalmıyoruz. Güvenli ve sağlıklı şekilde yol almış oluyoruz." dedi.

"ÇOK YÜKSEK SANTİMETREKÜP (CC) İLE BAŞLAMAYI TAVSİYE ETMİYORUM"

Korkmaz, "Önce eğitimi, sonrasında kalan bütçemiz ve vaktimiz doğrultusunda ehliyetimizi de tamamladıktan sonra, kendi sürüş amacımıza hitap edecek bir motosiklet edinmek gerekiyor. Çok yüksek santimetreküp (cc) ile başlamayı tavsiye etmiyorum. Yürütüp, yönetme sürecinde affedici tarafları daha verimli olsun istiyoruz, bu bağlamda da düşük cc tercih etmekte fayda var. Aynı zamanda da gelişime açık oluyoruz, hakimiyetimiz artıyor. Motosikleti basamak basamak yükseltmekte fayda var, güvenli olan yolu bu." ifadelerini kullandı.

Trafikte sürücülerin özellikle "Nasıl olsa kimse yok, kamera yok." düşüncesiyle hareket ettiğini ifade eden Korkmaz, "Hepimiz içgüdüsel olarak birtakım hatalara yönelebiliyoruz. Trafikte münakaşa yaşadığımızda kim haklı polemiğine girdiğimizde maalesef bu, çöp gibi çoğalıyor. Trafikte hepimiz çöp olabiliyoruz. Toplum olarak ele almamız, müfredatı gözden geçirmemiz, denetimleri arttırmamız gerekiyor. Otomobil sürücülerinin tekrar psikoteknik testinden geçmesi gerekiyor. Nasıl ki uçak pilotları 6 ayda bir simülatöre giriyorsa bizlerin de tekrar denetimden geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

"ARACA HAKİM OLMAYAN İKİNCİ YOLCUYU ALMASIN"

Korkmaz, motosiklet kazalarında sürücünün arkasında bulunan, "artçı" diye nitelendirilen yolcu yaralanmaları ve ölümlerine ilişkin ise özellikle araca hakim olmayan sürücülerin motosiklete ikinci kişiyi almamaları gerektiğini vurguladı.

"YOLCUSU OLAN SÜRÜCÜNÜN EN AZ 10 BİN KİLOMETRELİK TECRÜBESİ OLMALI"

Aracına yolcu alması için bir motosiklet sürücüsünün en az 10 bin kilometrelik yol tecrübesine sahip olmasının faydalı olacağını söyleyen Korkmaz, şöyle devam etti:

Motosiklet iki tekerlekli bir taşıt olduğu için arkaya artçı aldığımızda motosikletin ağırlık merkezi değişiyor. Burada sürücünün daha dikkatli kullanması gerekiyor. Artçıya nasıl bineceğinin ve ineceğinin, sürüşte nasıl tutunması gerektiğini, yolu nereden izlemesi gerektiğini bilgilendirmesi gerekir. Bir nevi artçı da motosikleti kullanıyor diyebiliriz çünkü yanlış bir hareketle motosikletin yönünün değişmesine neden olabilir.

OLASI KAZA SAHNESİNDE:

Olası bir kaza sahnesinde büyük olasılıkla şöyle oluyor, frenlemede ya da kaçınmada sürücü bir tarafta artçı bir tarafta kalıyor. Frenlemede artçı sürücünün üstüne yığılabiliyor. Kendimizi geliştirmeden artçı almamız doğru değil. Her zaman şunu söyleriz, iki can bir beden şeklinde hareket etmemiz gerekiyor.

ZAMANIN MODERN ATI

Motosikletin zamanın modern atı olduğunu dile getiren Korkmaz, araca, avantajlı taraflarından bakılması gerektiğini sözlerine ekledi.

MOTOSİKLET KULLANICISI KONUŞTU

Motosiklet kullanıcısı ve ileri sürüş eğitimi alan Batuhan Fırat da trafiğe çıkacak her araç sürücüsünün eğitim alması gerektiğini söyledi.

"EĞİTİM ALMADAN İSTANBUL'DA TRAFİĞE ÇIKMAK ÇOK RİSKLİ"

Eğitim almadan motosikletle İstanbul trafiğine çıkmalarının çok riskli olacağını söyleyen Fırat, "Eğitimsiz birçok sürücü var. Sadece motosiklet sürücülerinin değil, otomobil sürücülerinin de eğitimli olması gerekiyor. Motosikletle yolda giderken kendimi çok özgür hissediyorum. Kutunun içerisinde gibi hissetmiyorum kendimi. 15 sene boyunca araba kullanmış birisi olarak arabamı satıp motosiklet aldım. Çok mutlu ve özgür hissediyorum. Hem de motosiklet İstanbul trafiğinde çok büyük kolaylık." ifadelerini kullandı.