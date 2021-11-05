Sabah saatlerinden itibarent kentte etkili olan sis nedeniyle görüş zorluğu yaşanırken, gemi geçişleri askıya alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 8 Ekim'de kadar sis uyarısında bulunmuştu.

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı’nda sis etkisini gösterdi.

Yoğun sis nedeniyle Beşiktaş Ortaköy Meydanı’ndan boğazın diğer yakasını görüş zorlaştı. Ortaköy’e gelen turistler yoğun sis altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

GEMİ TRAFİĞİ DURDU

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.

İstanbul'daki sis, gemi trafiğini durdurdu ViDEO

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi.

İDO’dan yapılan açıklamada ise Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi.











