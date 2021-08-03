İBB, Mahmutbey TEM otoyolu çevresindeki yeşillik alanları adeta kurumaya terk etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yol kenarında bulunan peyzaj alanlarına olan ilgisizliği yine gözler önüne serildi.

YEŞİLLİK ALANLAR SARIYA BÜRÜNDÜ

Mahmutbey TEM otoyolu çevresinde yeterli bakım yapılmayan ve sulanmayan çimenler, sararıp soldu. Bakımsız bırakılan ve uzayan otlar arasına atılan çöp ve plastik şişeler de dikkat çekti.

Yanmış ve kurumuş o alanlar ise drone ile havadan görüntülendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Geçtiğimiz aylarda yol kenarındaki dikey peyzajın kaldırılmasıyla tepki toplayan İBB'nin tavrı, sosyal medyada yine eleştirilerin hedefi oldu.

İstanbul'daki yeşillik alanlar kuruyor VİDEO