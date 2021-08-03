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    İstanbul'daki yeşillik alanlar kuruyor

    İBB, Mahmutbey TEM otoyolu çevresindeki yeşillik alanları adeta kurumaya terk etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 10:35
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    İstanbul'daki yeşillik alanlar kuruyor

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yol kenarında bulunan peyzaj alanlarına olan ilgisizliği yine gözler önüne serildi.

    YEŞİLLİK ALANLAR SARIYA BÜRÜNDÜ

    Mahmutbey TEM otoyolu çevresinde yeterli bakım yapılmayan ve sulanmayan çimenler, sararıp soldu. Bakımsız bırakılan ve uzayan otlar arasına atılan çöp ve plastik şişeler de dikkat çekti.

    Yanmış ve kurumuş o alanlar ise drone ile havadan görüntülendi.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

    Geçtiğimiz aylarda yol kenarındaki dikey peyzajın kaldırılmasıyla tepki toplayan İBB'nin tavrı, sosyal medyada yine eleştirilerin hedefi oldu.

    İstanbul'daki yeşillik alanlar kuruyor VİDEO

    İstanbul daki yeşillik alanlar kuruyor #1

    İstanbul daki yeşillik alanlar kuruyor #2

    İstanbul daki yeşillik alanlar kuruyor #3

    İstanbul daki yeşillik alanlar kuruyor #4

    İstanbul daki yeşillik alanlar kuruyor #5

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