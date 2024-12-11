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DHA

Suriye'de Esad'ın kaçması ve muhaliflerin kontrolü sağlaması sonrası, başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere göç eden Suriyeli vatandaşlar dönüş yoluna geçti.

Bunlardan birisi de 12 yıl önce Halep’ten ayrılarak sınır bölgesinde yaşadıklarını ve 6 yıl önce de Türkiye’ye geçiş yaparak İstanbul’da yaşayan Muhammed El Cuma...

Uzun süredir Türkiye'de olan Cuma, Esad devrinin sona ermesiyle 2 gün önce ülkesine geri dönüş yaptığını söyledi.

"TÜRK VATANDAŞLARINDAN ÇOK DESTEK GÖRDÜK AMA ÜLKEMİZİ ÖZLEDİK"

Türkiye’de yıllardır vatan özlemi çekerek yaşadığını anlatan Muhammed El Cuma, “24 yaşındayım ve çocuk denilecek yaşlarda savaş nedeniyle Halep’ten ayrılmak zorunda kaldık. Ailemle önce sınır bölgesinde kamplarda yaşadık. 6 yıl önce ailemle Türkiye’ye geçiş yapıp, İstanbul’a yerleştik. Yıllardır İstanbul’da yaşıyoruz ve Türk vatandaşlarından büyük destek gördük. Orada çok mutluyduk ve çok seviyorduk ama aynı zamanda ülkemizi çok özlüyorduk.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Halep’in kurtarıldığını ve sonrasında Esad’ın gittiğini, tüm Suriye’nin özgürleştiğini öğrenince hemen geri döndüm. Yıllar sonra yeniden şehrime geldim ve özlemini yaşadığım Halep Kalesi’ni ziyaret ettim. Şimdi çok mutluyum, Türkiye’ye orada olduğumuz sürede bize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Ben geldim, ailem de en kısa sürede Halep’te olacak.” dedi.