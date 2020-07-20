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    İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir'de tankerle su taşındı

    İzmir'in Foça ilçesinde su kesintisi sonrası halk su kuyruğuna girdi. Vatandaşlar, bidonlara su doldurarak evlerinin yolunu tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 16:08
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 16:08
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    İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir'de tankerle su taşındı

    İstanbul'un Şile ilçesinde meydana gelen su kesintisi nedeniyle yaşanan soruna bir yenisi de İzmir'de eklendi.

    İzmir Foça'da günlerdir yaşanan su kesintisi, bölgede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

    İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü- İZLE

    VATANDAŞLAR, TANKERDEN BİDONLARLA SU DOLDURDU

    Foça'da yaşanan kesintisi sonrası, ilçeye su tankeri geldi. İlçede yaşayan vatandaşlar da çareyi su tankeriyle bidonlara su doldurmakta buldu.

    Su ihtiyacını karşılaşamak için tankerin etrafında kuyruk oluşturan Foçalıların görüntüsü, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir'de tankerle su taşındı #1

    İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir'de tankerle su taşındı #2

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