İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir'de tankerle su taşındı

İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir'de tankerle su taşındı

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İzmir'in Foça ilçesinde su kesintisi sonrası halk su kuyruğuna girdi. Vatandaşlar, bidonlara su doldurarak evlerinin yolunu tuttu.

İstanbul'un Şile ilçesinde meydana gelen su kesintisi nedeniyle yaşanan soruna bir yenisi de İzmir'de eklendi.

İzmir Foça'da günlerdir yaşanan su kesintisi, bölgede yaşayan vatandaşları isyan ettirdi.

İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü- İZLE

VATANDAŞLAR, TANKERDEN BİDONLARLA SU DOLDURDU

Foça'da yaşanan kesintisi sonrası, ilçeye su tankeri geldi. İlçede yaşayan vatandaşlar da çareyi su tankeriyle bidonlara su doldurmakta buldu.

Su ihtiyacını karşılaşamak için tankerin etrafında kuyruk oluşturan Foçalıların görüntüsü, sosyal medyada tepkilere neden oldu.