İstanbul'dan sonra sıra Afyon'da: Köpeklerin sosyal alanlarda beslenmesi yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği'nden başıboş köpek sorununa karşı önemli adım...

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen Hayvan Hakları Koruma Kurulu görüşmelerinde, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni kararlar alındı.

Kurulda yapılan görüşmelere Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya, 17 ilçe kaymakamı ve birçok belediye başkanı katıldı.

SOKAKLARDA, OKULLARDA VE PARKLARDA KÖPEK BESLENMEYECEK

Valilik tarafından onay verilen 9.maddeye göre, sokaklarda bulunan hayvan besleme noktaları temelli kaldırılacak.

Artık sokaklarda, okul bahçelerinde, üniversite kampüslerinde, parklar ve kamu alanlarında sokak hayvanlarını beslemek yasaklanacak.

ÇOK SAYIDA ÖLÜM VE YARALANMA YAŞANDI

Türkiye genelinde sahipsiz köpeklerden kaynaklı pek çok ölüm ve yaralanma vakası rapor ediliyor.

Özellikle ebeveynlerin çocuklarının can sağlığına yönelik duyduğu endişe nedeniyle bir düzenleme talep ettiği belirtiliyor.

İSTANBUL'DA BAŞLADI

İstanbul Valisi Davut Gül imzalı resmi yazı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 39 ilçe kaymakamlığına gönderilmişti.

Yapılan açıklamada başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda bulunan sokak köpeklerinin mevzuat çerçevesinde ivedilikle toplanması gerektiği belirtilmişti.