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    İstanbulkart 2022: Aktarma kaç TL basıyor? Öğrenci ve tam aktarma ücretleri

    İstanbul'da toplu taşımada yüzde 40 oranında zam yapıldı. Akabinde aktarma basım ücretleri de yükseldi. Peki öğrenci ve tam aktarma ücreti ne kadar, kaç tl oldu?
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 13:13
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    İstanbulkart 2022: Aktarma kaç TL basıyor? Öğrenci ve tam aktarma ücretleri

    İstanbul'da gerçekleşen UKOME toplantısında İBB'nin zam talebi kabul edildi.

    Buna göre, İETT ücretlerinde yüzde 40 oranında bir artış söz konusu.

    İstanbulkart ile seyahat eden İstanbullular, yeni tarifeyi araştırıyor.

    Gün içerisinde birden fazla araç değiştirdiğiniz durumlarda alınan aktarma ücreti, tek vesait ile ulaşamadığınız durumlarda indirimli seyahat etmenizi sağlıyor.

    İstanbulkart zam oranını ve aktarma ücretinin ne kadar olduğunu merak konusu. Tam ve öğrenci, 1. aktarma ve 2. aktarma kaç lira oldu sorusu gündemde yer alıyor.

    Peki, İstanbulkart aktarma kaç para oldu? Öğrenci ve tam aktarma kaç TL? İşte yeni tarife...

    TAM VE ÖĞRENCİ AKTARMA ÜCRETLERİ 2022

    2022 yılı itibariyle tam kart kullanıcıları ilk aktarmada 3,92 TL, ikinci aktarmada 2,98 TL, üçüncü, dördüncü ve beşinci aktarmalarda 1,88 TL ödeme yapıyordu.

    Öğrenci akbili sahipleri de ilk aktarmada 1,17 TL, ikinci aktarmada 1,10 TL; üçüncü, dördüncü ve beşinci aktarmalarda 94 kuruş ödüyordu.

    Yüzde 40 oranındaki zammın ardından tam kartlar için 1. aktarma 5,48 TL, öğrenciler için ise 1. aktarma 1,63 TL'ye yükseldi.

    İstanbulkart 2022: Aktarma kaç TL basıyor? Öğrenci ve tam aktarma ücretleri #1


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