İstanbulkart kişiselleştirme ekranı: İstanbulkart nasıl ve nereden kişiselleştirilir?

İstanbulkart kişiselleştirme ekranı: İstanbulkart nasıl ve nereden kişiselleştirilir?

Toplu taşıma araçlarında "istanbulkart kişiselleştirme" uyarısını duyan vatandaşlar, arama motorlarına yöneldi. Peki İstanbulkart kişiselleştirme nedir, nasıl ve nereden yapılır?

İstanbulluların toplu taşımada kullandıkları akbil yani "istanbulkart" için kişiselleştirme işlemi yapmaları gerekiyor.

1 Ocak 2023 itibariyle kişiselleştirilmemiş istanbulkartlar ücretsiz taşımacılık imkanlarından faydanalamayacak.

Bu kapsamda anonim olan İstanbulkartlar, kişiselleştirilmek zorunda.

Kartın mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmelerde son tarih 31 Aralık 2022 olarak ifade edildi.

Peki İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir? İstanbulkart kişiselleştirme nerede yapılır? İşte ekranı...

İstanbulkart kişiselleştirmek için;

İstanbulkart'ı kişiselleştirmek için https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresindeki form doldurulabilecek.

153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi yapılabilecek.

Kişiselleştirme yapmak için öncelikle İstanbulkart uygulamasına giriş yapmalı ve ardından ana sayfadan "Kart ekle" bölümündeki yönlendirmeleri takip ederek tanımlama işlemini gerçekleştirmelisiniz.