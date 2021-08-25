İstanbullu balıkçıların gözü 1 Eylül'de

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" demeyi dört gözle bekleyen balıkçılar, yeni sezondan oldukça umutlu.

Geçtiğimiz sezon müsilaj nedeniyle umduğunu bulamayan balıkçılar, av yasağı boyunca demirledikleri teknelerinin ve denize bırakacakları ağlarının bakım ve onarımını tamamladı.

Yasağın sona ereceği 1 Eylül'e sayılı günler kala ise son hazırlıklar yapılıyor.

'VİRA BİSMİLLAH' DİYECEKLER

Yeni sezonun hazırlıklarının yapıldığı limanlardan biri olan Poyrazköy'de balıkçılar, yıpranan ağlarını ilmek ilmek örerek yenilerken kimisi de teknelerinin bakım çalışmalarını sürdürdü.

Sezonun bereketli geçmesini umut eden ve heyecanlandıklarını belirten balıkçılar, av döneminin hem balıkçıların hem de tüketicinin yüzünü güldüreceğine inanıyor.

"BALIKLAR GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YENİLEBİLİR"

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yeni sezon hazırlıklarına ilişki bilgi vererek 1 Eylül itibarıyla gırgır balıkçılığı denilen ve büyük teknelerle yapılan endüstriyel balıkçılığın başlayacağını belirtti. Büyük balıkçıları, denizlerdeki av stokları üzerinde baskı oluşturan balıkçıları dinlendirdiklerini aktaran Karaca, yenilenen 1380 sayılı kanun ile beraber ellerinin de güçlendiğini söyledi.

Müsilaj sorunuyla ilgili yürüttükleri çalışmaları anlatan Karaca, "En başından itibaren denizde, deniz suyundan ve balıktan numuneler gönderdik ve 30 civarında parametreye baktık, balıklarımızda ve deniz suyunda insan sağlığını etkiyecek herhangi bir bulguya rastlamadık. Marmara ve Karadeniz'den de avlanan balıkları yemelerinde herhangi bir problem yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla balık yiyebilirler. Aynı zamanda midyeden de numuneler aldık. İzinli alanlardan avlanan midyelerde de herhangi bir problem yok." diye konuştu.

"BALIKÇILARIMIZIN YÜZÜ GÜLSÜN İSTİYORUZ"

Yeni sezondan beklentilerine ilişkin de konuşan Karaca, "Biz de balıkçılarımız gibi bolluk ve bereket bekliyoruz. Balıkçılarımızın yüzü gülerse bizim de yüzümüz gülüyor. Bizden sonraki nesiller için sürdürülebilir balıkçılık için gerekli denetimlerimizi yapıyoruz. Onlardan da kendi önlemlerini almalarını istiyoruz. Yasaklanan bölgede ve yasaklanan, asgari olmayan boydaki balıkları avlamamalarını istiyoruz. İnşallah bol ve bereketli sezon bekliyoruz. Geçen yıl çok iyiydi sezonumuz. Bu sene de daha güzel olmasını ümit ediyoruz." dedi.

"NE KADAR BALIK O KADAR UYGUN FİYAT"

57 yaşındaki balıkçı Muammer Korkmaz, yeni sezonun balıkçılık açısından iyi göründüğünü belirterek "İnşallah iyi olur balık. İstiyoruz tabii. Balık çok olursa, millet de ucuz yer." dedi.

"BOL OLMASINI BEKLİYORUZ"

Karadeniz balıkçısı olduğu için müsilajın kendilerini etkilemeyeceğini anlatan Korkmaz, "Gırgırları etkileyebilir. 2-3 ay sezonumuz var Karadeniz'de. Biz sadece palamut ve lüfer avlıyoruz. Bu sene çinekop çok çıktı Karadeniz'de. İnşallah havyarı tutar. Havyarı çok tutarsa lüfer de çok olabilir. Palamut pek çıkmadı ama. Çoğalması çok iyi değil gibi. 10 günden beri Karadeniz'de hava esiyor. Ne olduğunu, ne kadar balık olduğunu biz de anlayamadık. Biz oltacıların durumuna göre ne olduğuna bakıyoruz denizde. Onlar tutarsa demek ki bol balık var diyoruz. Bir gün tuttular, şu an için tahmin edemiyoruz. Çok tutulursa balık fiyatları birden düşüyor. Balığın pek pahalı olacağını tahmin etmiyorum. Bol olmasını bekliyoruz, inşallah millet de balık yer. Diğer türlü halk yiyemez. Hamsi olur mu olmaz mı onu bekler halk. Hamsi de Eylül'ün 10'undan sonra belli olur. İstanbul'da sezon palamutla başlar, lüfer ile devam eder. Bizim en fazla 100-200 çift balık tutarız. En fazla 300 çift olsun. Gırgırlar bu şekilde değil, 5-10 bin çift tutabiliyor."





"YENİ SEZONDAN UMUTLUYUZ"

56 yaşındaki balıkçı Ahmet Topalak da hazırlıkları tamamladığını ancak balığın çok da görünmediğini belirterek "Bu sene balık çok iyi gözükmüyor. Ağları düzelttik, bakımlarını yaptık. Yeni sezondan umutluyuz. Ama ufak balıkçılara düzenleme geldi. 'Ya trol ya da palamut avı yapacaksın.' dediler. Palamutçuluk yapsam 1-1,5 ay sürecek. 1,5 ay sonra ben ne yapacağım? 8 ay yatacağım. Trolü seçsem kışın 4 ay zamanı var. Bunun 2 ayı hava esiyor. 2 ay çalışıp 6 ay yatacağım. Ufak balıkçının en büyük sorunu bu." dedi.

"MÜSİLAJ BİZİ ETKİLEMEZ"

Müsilajın balık sezonunu etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine Topalak, "Müsilaj bizi etkilemez, Marmara'da oldu. Biz Karadeniz'de çalışıyoruz, yok. Palamutu mu seçelim yoksa trolü mü seçelim diye düşünüyorum. Bu sene balıktan umudumuz palamuttan. Hakkımızda hayırlısı olsun. En başta 1 ay palamut, ekim ayı geldikten sonra da çinekopa döneriz. Palamutun fiyatı 10-15 lira arasında gider. Palamut ucuz. Bizden gidişi bu. Tezgahlarda daha pahalı." diye konuştu.