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İstanbul'da sabah saatlerine işe ve okula gitmek isteyenler, bir kez daha ulaşım sorunuyla mağdur oldu.
Megakent'te 4 yıldır değişmeyen manzaraya bugün bir yenisi daha eklendi.
Bir arıza daha
Kalabalık bir yaşamın olduğu kentte, ulaşım araçlarının önemi oldukça büyük. Ancak arıza durumunda vatandaşlar adeta çileden çıkıyor.
İETT araçları, metro ve metrobüsler sıkça arızalanarak gündeme geliyor.
İstanbullular yolda kaldı
Bugün de Altunizade durağında metrobüs bozuldu. İçindeki yolcular, çareyi metrobüs hattında yürümekte buldu.
Bakım ve onarımın yapılmadığı araçlar, İstanbulluların tepkisini çekmeye devam ediyor.
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