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İstanbullular için sıradan bir gün! Metrobüs Altunizade durağında arızalandı

İstanbullular için sıradan bir gün! Metrobüs Altunizade durağında arızalandı Seyir halindeki metrobüs, Üsküdar Altunizade durağında arızalanarak yoğunluğa neden oldu. Seferler aksayınca, yolcular çareyi yürümekte buldu.