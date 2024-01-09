İstanbulluların çilesi! Trafik durma noktasına geldi Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da akşam saatlerinde trafik kilitlendi. İş yerinden evlerine gitmek isteyen İstanbullular yoğun trafikle karşılaştı.. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 87'ye yükseldi..

ensonhaber.com

Türkiye'de kurak geçen yaz sezonu sonrasında, şimdilerde kış esintilerinin tam anlamıyla etkisi yaşanıyor.

Yapılan uyarılar sonucu beklenen sağanak ve kar yağışı yüzünü gösterdi..

Gün boyunca devam eden yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Bunun üzerine her yağmur sonrası ortaya çıkan manzaralar ise kaçınılmaz oldu..

Megakent'in birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Yüzde 87'ye yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 87'lere çıktı.

Anadolu ve Avrupa yakasında trafiğin en yoğun olduğu noktalar

Mesaisi bitenler ile öğrencilerin hareketli olduğu akşam saatlerinde kentteki toplu taşıma araçları ile duraklarda kalabalık oluştu.

Özellikle Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafik durma noktasına gelirken Metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk da dikkat çekti.

Anadolu yakasında yoğunluğun en çok yaşandığı nokta D-100 Karayolu Maltepe ve Ataşehir mevkileri oldu