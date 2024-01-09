İstanbul'da trafik çilesi bitecek! Murat Kurum'dan çözüm önerileri gelmeye başladı İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, trafikte bir kriz haline gelen Mahmutbey Kavşağı ile ilgili acil eylem planı doğrultusunda harekete geçileceğini vurguladı.

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ensonhaber.com

Megakent İstanbul'un bugüne kadar çözülemeyen krizlerinden biri de hiç şüphesiz trafik.

Öyle ki kangren haline gelen bu soruna CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 yıldır bir çözüm bulamadı.

Her geçen gün daha büyük sorunlara yol açan trafik konusunu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ele aldı.

Mahmutbey Kavşağı için acil eylem planı

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunan Kurum, kalıcı yatırımlarla Megakent'in sorunlarının çözümüne değindi.

Trafikle ilgili planlamalarını da aktaran Murat Kurum, Mahmutbey Kavşağı'ndaki trafik krizi için de acil eylem planı hazırladıklarını vurguladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Bu bölgede trafiğin sıkışmasının en önemli nedenlerinden biri ağır vasıta araçlar. Biz İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak lojistik merkezler kuracağız. Mahmutbey Kavşağı'ndaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey Kavşağı'nı da 1 yıllık acil eylem planı doğrultusunda adımlarımızı azaltacağız.



İkincisi burada esnafımız.. Nereden geldi? Eminönü'nden geldi. Sirkeci'den geldi.. Şu an büyümek istiyorlar yer sorunu yaşıyorlar. Lojistik merkezleriyle esnafa büyüme imkanı sağlayacağız. Esnafımıza büyüme imkanı tanımış olacağız.

Murat Kurum'un konuşmasından satır başları ise şu şekilde;

Burası Türkiye’nin en büyük toptancı merkezi. 7 bin 200 iş yeri ile birlikte İstanbul ticaretinin yüzde 8-9’u burada yapılıyor. Burası sadece İstanbul’u ilgilendirmiyor. Anadolu’da üretim yapan üreticilerimizin ürünlerini getirip buradan pazarlıyorlar ve dünyaya buradan ihracat yapıyorlar.

"Konumu itibarıyla çok önemli"

Günlük buraya 300 bin insanımız geliyor ve 60 bin araç çıkışımız var. Dolayısıyla konumu itibarıyla burası çok önemli. Bugün başkanımızla bir araya gelip onların problemlerini ve sorunlarını dinledik. Bu manada İSTOÇ esnafımızla bir masanın etrafına oturup onu uygulayacağız.

Kadınlara ve gençlere istihdam sağlanacak

Gençlerimizin, kadınlarımızın istihdamını artıracak adımları atacağız. 21. Yüzyılda yaşıyoruz, dijital pazarlama kullanıyoruz. İSTOÇ’taki tüm esnaflara dijital pazarlama konusunda destek olacağız.

Evden üreten kadınlarımızın, gençlerimizin pazarlamasına destek olacağız.

Gençlere iş yeri açma imkanı

Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı için hedeflerimizi açıkladı, bizim de amacımız üretimin yüzyılı olması.

Bu çerçevede sanayiden turizme artırma kapasitesini büyütme çalışmalarımızı yürüteceğiz. Genç kardeşlerimizin istihdamını artıran adımlar atacağız, destekleyeceğiz.

Gençlerimize iş yeri açma ve çalışma imkanları sunacağız.

"İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir"

İstanbul zaten ticaretin, ekonominin öncüsü. Her gittiğimiz yerde bu talepleri ve istekleri alıp not ediyoruz. Hep birlikte düşünüyoruz, hep birlikte karar alıyoruz. Her gittiğimiz yerde de şunu söylüyoruz. İstanbul'a yeni eserler kazandıracağız.



İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. 16 milyon İstanbullu'nun kardeşi olacağız. Bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak.

"Kaybolan 5 yıl..."

Kaybolan 5 yıldan bahsediyoruz. Yatırım yapılmadan geçen 5 yıldan bahsediyoruz. İstanbullular bizi çalışırken görecek. Bugünkü ziyaretimiz gibi ziyaretlerimizi yapacağız.

"Mevcut yönetim, vatandaşımıza sunulan imkanlardan rahatsız"

Mevcut yönetim bizim yaptığımız işlerden rahatsız. Vatandaşımıza sunulan imkanlardan rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına aslında işlerine odaklansalar aslında bir sorun kalmayacak. Biz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ile Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle, diğer Bakanlıklarımızla yüz binlerce sosyal konutu İstanbul’a kazandırmış bir iradeyiz. Bakın “Evi olmayan tek bir vatandaşım kalmayana kadar çalışacağız.” sözü verdi.

"Biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk"

Sayın Cumhurbaşkanımız ve biz de bu sözün gerçekleşmesi adına İstanbul’un 39 ilçesinde her mahallesinde hemen hemen bir proje gerçekleştirmişiz. 800 bin konutun dönüşümünü tamamlamışız. Yüz binlerce sosyal konutu İstanbullu kardeşlerimize kazandırmışız. Deprem olmuş 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Tüm dünyada örneği yok. Deprem olmuş bir tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış, bir tane konut yıkılmamış. Milletimize de verdiğimiz tüm sözleri tutmuşuz. Dolayısıyla biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk. O sözü tutmanın gayreti içerisinde olduk.

"Biz sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız"