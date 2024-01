ensonhaber.com

Megakent İstanbul'un bugüne kadar çözülemeyen krizlerinden biri de hiç şüphesiz trafik.

Öyle ki kangren haline gelen bu soruna CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 yıldır bir çözüm bulamadı.

Her geçen gün daha büyük sorunlara yol açan trafik konusunu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ele aldı.

Mahmutbey Kavşağı için acil eylem planı

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulunan Kurum, kalıcı yatırımlarla Megakent'in sorunlarının çözümüne değindi.

Trafikle ilgili planlamalarını da aktaran Murat Kurum, Mahmutbey Kavşağı'ndaki trafik krizi için de acil eylem planı hazırladıklarını vurguladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Bu bölgede trafiğin sıkışmasının en önemli nedenlerinden biri ağır vasıta araçlar. Biz İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak lojistik merkezler kuracağız. Mahmutbey Kavşağı'ndaki bu soruna ilişkin yükü azaltmış olacağız. Mahmutbey Kavşağı'nı da 1 yıllık acil eylem planı doğrultusunda adımlarımızı azaltacağız. İkincisi burada esnafımız.. Nereden geldi? Eminönü'nden geldi. Sirkeci'den geldi.. Şu an büyümek istiyorlar yer sorunu yaşıyorlar. Lojistik merkezleriyle esnafa büyüme imkanı sağlayacağız. Esnafımıza büyüme imkanı tanımış olacağız.

Murat Kurum'un konuşmasından satır başları ise şu şekilde;

"Konumu itibarıyla çok önemli"

Kadınlara ve gençlere istihdam sağlanacak

Gençlere iş yeri açma imkanı

"İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir"

İstanbul zaten ticaretin, ekonominin öncüsü. Her gittiğimiz yerde bu talepleri ve istekleri alıp not ediyoruz. Hep birlikte düşünüyoruz, hep birlikte karar alıyoruz. Her gittiğimiz yerde de şunu söylüyoruz. İstanbul'a yeni eserler kazandıracağız.



İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. 16 milyon İstanbullu'nun kardeşi olacağız. Bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak.