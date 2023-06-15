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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor...
Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.
Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.
Altunizade'de yoğunluk oluştu
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Altunizade durağında aniden bozuldu.
Durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterirken kalabalık giderek artmaya başladı.
Tek şeride düştü
Böylelikle Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.
CHP’li İBB, otobüs bakım hizmetleri ihalesini CHP’li Özgür Karabat’ın iştirakli olduğu şirkete vermişti.