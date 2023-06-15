İstanbullunun çilesi: Altunizade durağında arızalanan metrobüs vatandaşları mağdur etti Sabah saatlerinde Altunizade durağına yaklaşan metrobüs aniden arızalandı. İşe ve okula gitmek için bekleyen vatandaşlar, durakta yoğunluk oluşturdu.

ensonhaber.com

İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor...

Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.

Altunizade'de yoğunluk oluştu

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Altunizade durağında aniden bozuldu.

Durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterirken kalabalık giderek artmaya başladı.

Tek şeride düştü

Böylelikle Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.

CHP’li İBB, otobüs bakım hizmetleri ihalesini CHP’li Özgür Karabat’ın iştirakli olduğu şirkete vermişti.