İstanbul'u sel vurdu! MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde selin geldiği anlar kameraya yansıdı Başakşehir ilçesindeki MASKO Mobilyacılar Sitesi salı akşamı yaşanan sel felaketinden önemli ölçüde etkilendi. Sel sularının bölgedeki dükkanları bastığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

İstanbul kış gelmeden sel felaketi ile yüzleşti...

Geçtiğimiz akşam etkili olan sağanak yağmurun şiddetini artırmasıyla sel meydana geldi.

2 saat içerisinde Avrupa Yakası sele telim oldu.

İki kişi hayatını kaybetti

Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar suya battı, vatandaşlar suya kapıldı.

Can kaybının da yaşandığı olayda, selin izlerini silmek için çalışmalar yürütülüyor.

Mobilya dükkanlarında hasar büyük

Büyük bir tahribatın oluştuğu bölgelerden biri de Başakşehir ilçesi oldu. Burada bulunan MASKO mobilyacılar sitesinde 13. blokta bulunan mağazalarda sel nedeniyle büyük maddi hasar oluştu.

Mağazaların içinde bulunan çok sayıda mobilya sel sularının altında kaldı.

O anlar kamerada

Selin ardından başlayan temizleme çalışmaları bugün de devam ediyor. Çok sayıda iş makinesi esnafla birlikte çalışmaları sürdürüyor.

Sel sularının geliş anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)