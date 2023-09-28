İstanbul'u sel vurdu! Vali Davut Gül'den uyarı geldi: Riskli yerleri boşaltalım... Megakent'te etkili olan sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle döndü. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı paylaşımda, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" dedi.

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İstanbul'da bir yağmurda daha benzer görüntüler ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde ilçe ilçe başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere birçok bölgeden sel görüntüleri gelmeye başladı.

Araçlar sürüklendi, vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönünce metroları da su bastı.

Yağış sabaha kadar devam edecek

Ardından İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sevgili İstanbullular,



İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir.



Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız.

Bir uyarı da AFAD'dan

AFAD'ın, vatandaşların telefonlarına gönderdiği kısa mesajda da, "Meteorolojiye göre, İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.