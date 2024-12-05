İHA

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılı Ocak- Kasım ayları arasında İstanbul'da meydana gelen asayiş olaylarının verilerini AFAD binasında gerçekleşen basın toplantısında açıkladı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE OPERASYONLAR

Terör olaylarına ilişkin verileri paylaşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Dünyanın en büyük metropollerinden İstanbul'umuzun huzuru ve asayişi için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin faaliyetlerini paylaşmak üzere bir aradayız.

64 bin 856 personelimizle İstanbul'umuzun huzuru, Türkiye'mizin huzurudur anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızdan terör olaylarıyla ilgili verilerle başlamak istiyorum; Bu yılın ilk 11 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 3 bin 176 operasyonda 6 bin 428 şahıs yakalandı, 701 şahıs tutuklandı, 670 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 4 terör eylemi engellendi.

Terörle mücadelemizde en çok önem verdiğimiz hususlardan biri, terörün finans kaynaklarını kesmek. Düzenlediğimiz 29 operasyonda ele geçirdiğimiz 8 milyon 483 bin TL ile terörün kaynağına önemli bir darbe vurduk. Terör örgütlerine göz açtırmamaya, onu besleyen kaynakları kökünden kurutmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

185 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

2024 yılının ilk 11 ayında 241 operasyonda 185 organize suç çetesi çökertildiğini ifade eden Vali Gül, “Bir diğer önemli mücadele alanımız Organize Suçlarla Mücadele. İstanbul'un huzurunu güvence altına almak boynumuzun borcu. Hamdolsun, güvenlik güçlerimiz başarılı çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu sayede bu yılın ilk 11 ayında 241 operasyonda 185 organize suç çetesi çökertildi.

2 bin 7 şahıs yakalandı, bin 296 şahıs tutuklandı, 486 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 573 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Şehir eşkıyalarının, zorbaların İstanbul'umuzun, vatandaşlarımızın huzurunu bozmasına müsaade edilmedi.

Bundan sonra da edilmeyecek. Hiç kimse kanundan, nizamdan, hukuktan üstün değildir. Kendini adaletten üstün gören herkes; er ya da geç devletimizin gücünü karşısında bulacaktır” şeklinde konuştu.

“ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN YILLARDIR ARANAN 148 BİN 921 ŞAHIS YAKALANDI”

Aranan şahısların yakalanması ile ilgili de konuşan Vali Gül, “İstanbul'umuzun huzuru ve güvenliği için en önemli çalışma alanlarımızdan biri de asayiş. Hemşehrilerimizin hakkını hukukunu korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Sayın Bakanımızın öncülüğünde mücadelemizi başarıyla sürdürüyor, suç sayılarını düşürmeye devam ediyoruz.

Bu yılın ilk on bir ayında 6 bin 213 ekip, 54 bin 364 personelimiz ile kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayılarını yüzde 9,7 mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 28 oranında düşürdük. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98 buçuk, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 82,4 aydınlatma ile oranlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz.

Mal varlığına karşı işlenen suçlardaki rakamlara dikkatinizi çekmek istiyorum. 2023 yılının aynı dönemine göre otodan hırsızlık ve kapkaç yüzde 61, yankesicilik yüzde 45, oto hırsızlığı yüzde 48, evden hırsızlık yüzde 40 oranlarında azaldı. Dolandırıcılık suçuyla mücadelede başarımız artarak devam ettiriyor. Hakkında yakalama kararı alınanlar şunu çok iyi bilsinler kimse kanundan kaçamaz.

Çeşitli suçlardan yıllardır aranan 148 bin 921 şahıs yakalandı. 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 29 oranında arttı. Yakalanan kişilere baktığımızda günde 400'den fazla kişinin yakalandığını görüyoruz. Huzurumuzun örselenmesine izin vermeyen, mesai mefhumu gözetmeden çalışan, fedakar güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“YURTLARIN ÇEVRESİNDE DENETİM VE TEDBİRLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ”

Kız yurtlarının çevresinde denetim ve tedbirlere devam edildiğini söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül, “Güvenlik ve asayişimize katkı sunan konulardan biri de izinsiz, günübirlik kiralanan konutların denetimi. Bu kapsamda izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 149 konuta, 16 milyon 400 bin TL cezai işlem uyguladık. Hassasiyetle takibe devam ettiğimiz bir konu da orta ve yükseköğrenim yurtlarında kalan kız öğrencilerimizin güvenliği. Bu yurtların çevresinde denetim ve tedbirlerimize devam ediyoruz.

Basınımız vasıtasıyla tekrar hatırlattığımız, üzerinde önemle durduğumuz bir husus ise havai fişek ve benzeri maddelerin kullanımı. Tekrar ifade ediyorum; hiç kimse gecenin birinde, ikisinde, canının istediği her yerde, havai fişek atamaz. Bunun bir prosedürü var.

Havai fişek atma belgesi olan kişilere, uygun alanlarda sadece, 20.00-22.00 saatleri arasında izin veriliyor. Bunun denetimini yapıyoruz, yapacağız. Kurallara uymayan kişi veya işletme fark etmez, bunun cezai yaptırımı var; uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

17 BİN 230 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

2024 yılının ilk 11 ayında güvenlik güçlerimiz tarafından 17 bin 230 silah ele geçirildiğini belirten Vali Gül, “Her gün daha fazla tedbir alınan, kararlılıkla mücadele ettiğimiz başlıklardan biri de ruhsatsız silahlar. Biliyorsunuz, geçtiğimiz ay yeniden düzenlenerek yürürlüğe giren kanunla ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satın alanlar için var olan cezalar daha da artırıldı.

Çünkü ateşli silahlarla işlenen suçların neredeyse tamamına yakını ruhsatsız silahla işleniyor. Şehrimizde 2024 yılının ilk 11 ayında güvenlik güçlerimiz tarafından 17 bin 230 silah ele geçirildi, 15 bin 655 kişi yakalandı, son bir buçuk ayda 178 kişi tutuklandı. Ruhsatsız silah taşıyanları, bulunduranları, satın alanları bir kez daha uyarıyoruz; bu bir suçtur ve cezası ağırdır” dedi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı mücadele ettiklerini dile getiren İstanbul Valisi Davut Gül, “Bir diğer en önemli başlığımız ise küresel bir sorun olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Her zaman söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz; Bu bataklığa bir tek vatandaşımızın bile düşmesine, bu illete bir kişinin bile yakalanmasına gönlümüz razı değil. Yuvaları yıkan, ocaklar söndüren bu belaya karşı mücadelemize her yerde devam ediyoruz.

Güvenlik güçlerimizin bu anlayışla devam ettirdiği kararlı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk 11 ayında imal ve ticarete yönelik 9 bin 453 operasyonda, 15 bin 406 şahıs yakalandı, 7 bin 480 şahıs tutuklandı, 4 bin 180 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 24 ton uyuşturucu, 77 milyondan fazla hap, 8 bin 331 kök kenevir ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemine 39 bin 775 ihbar yapıldı.

Bu ihbarlar sonucu yapılan 62 bin 947 operasyonda 76 bin 114 şüpheli yakalandı. Göz aydınlığı evlatlarımızı bu beladan korumak en büyük önceliğimiz. Bu maksatla okullarımızın çevresindeki kafeleri, parkları, bahçeleri sürekli denetliyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük yardımcımız annelerimizi bilgilendiriyoruz.

18 yaşından küçüklere alkol satışının önüne geçmek, nesillerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak için işyerlerine, büfelere kamera takma zorunluluğu getirdik. Böylece işyerlerimizi daha iyi denetleyecek, çocuklarımızı bu illetten korumuş olacağız. El birliğiyle, güç birliği ile sokaklarımızdan her türlü zehri ve zehir tacirini temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“AKICI BİR TRAFİK İÇİN 15 MİLYON 700 BİNE YAKIN DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Trafik güvenliği için denetim gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Gül, “Trafik hepimizin hayatında önemli bir yer tutuyor. Ülkemizdeki araç sayısının neredeyse 5'te birinin bulunduğu şehrimizde hemşehrilerimizin güvenliği ve akıcı bir trafik için 15 milyon 700 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Tüm denetim ve tedbirlerimize rağmen maalesef, 52'si motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere 140 ölümlü kazada 156 vatandaşımızı kaybettik. 38 bin 171 vatandaşımız yaralandı.

Bütün hemşehrilerimizden, yayalarımızdan, sürücülerimizden ricamız, lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Trafikte dikkati, tedbiri elden bırakmayalım. Ayrıca okul yolunda servis kullanan evlatlarımızın güvenliği için bugüne kadar 134 bin 508 servis denetimi gerçekleştirdik. Sahte çakar kullananlara, trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmiyoruz.

Bu kapsamda 3 bin 477 cezai işlem uygulandı. Hepiniz takip etmişsinizdir, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilen cezalar artırıldı. Artık bu ihlali yapanlara 96 bin lira para cezası verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Araçlar aynı süreyle trafikten men edilecek. Aynı durumun tekrarında ise cezalar katlanarak artacak. İnanıyorum ki, ileriki günlerde bunun olumlu sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.

Sizler aracılığıyla sürekli hatırlattığımız bir diğer konu ise asker uğurlamalarında, düğünlerde, spor başarılarının kutlamasında konvoy yapılması ve silah kullanılması. Rahatsız edecek şekilde korna ve ses çıkaran cihazların çalınması. Bunlara asla müsamaha göstermedik, göstermiyoruz, göstermeyeceğiz. Gereken cezai işlem ne ise, yaptırımı ne ise uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“66 BİNDEN FAZLA DÜZENSİZ GÖÇMEN TESPİT EDİLDİ VE SINIR DIŞI İŞLEMLERİ YAPILDI”

66 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini dile getiren Vali Gül, “Bir diğer önemli başlığımız, dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen göç. Doğup büyüdüğü ülkesini, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalan insanların bir kısmı için ülkemiz, hem hedef hem de geçiş noktası. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımız göçle mücadelede insani değerlerden taviz vermeden başarılı çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda 1 milyon 19 bin 361 yabancının yaşadığı şehrimizde göçmen tacirlerine karşı bu yılın ilk 11 ayında yapılan 360 operasyonda 812 şahıs yakalandı, 268 şahıs tutuklandı, 132 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

137 araca el konuldu. 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 684 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 66 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı işlemleri yapıldı” ifadelerini kullandı.

YENİ YIL ÖNCESİ SAHTE İÇKİ UYARISI

Yılbaşı öncesinde sahte içki ile ilgili vatandaşları uyaran İstanbul Valisi Davut Gül, “Bilgilerini paylaşacağım son başlığımız kış mevsimi ve yılbaşı tedbirleri. İstanbul'da kış mevsiminin olumsuz etkilerini en aza indirmek için paydaş kurumlarımızdaki 46 bin 436 personel ve 10 bin 797 aracımızla hazırlıklarımızı tamamladık. Kar, şiddetli yağmur ve fırtınayla mücadele edebilmek için tüm kurumlarımızla süreci koordineli bir şekilde takip ediyoruz.

Bu noktada hemşehrilerimizden isteğimiz, hava durumu uyarılarını dikkate alalım. Kar yağışının olduğu havalarda özel araçlarımızla zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Toplu taşıma vasıtalarını kullanalım. Dışarıda kalan evsiz vatandaşlarımızı 112'ye bildirelim. Biliyorsunuz, 1 Aralık itibarıyla tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu. Özel araç sahiplerinden de ricamız kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliği için kış lastiği takmaları.

Bu mücadelede her birimiz kendi sorumluluğunu yerine getirdiğinde mağduriyetlerin önüne geçeceğimizi, daha başarılı olacağımızı unutmayalım. Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi, hemşehrilerimizin yeni yıla huzurla karşılayabilmesi için ek tedbirler alıyoruz.

Güvenlik güçlerimiz ve yerel yönetimlerimizle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle yılbaşına yaklaştığımız bugünlerde özellikle sahte içki konusunda hemşehrilerimizi uyarmak istiyorum.

İlgili kurumlarımızın yaptığı sıkı denetimlere rağmen maalesef son bir ayda sahte içkiden 55 vatandaşımız zehirlendi. 15'i hayatını kaybetti, 12'si taburcu edildi. 19'unun yoğun bakımda, 9'unun normal serviste tedavileri devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha dikkatli olmalarını, bu tür sahte ve kaçak ürünleri ivedilikle bildirmelerini istiyoruz” dedi.