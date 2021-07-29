İstanbul’un aşı tablosu rengi sarı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul’umuzda 1.doz aşıda yüzde 65’i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi sarı oldu” dedi.

Türkiye’nin en büyük ve kalabalık şehri İstanbul’da birinci doz aşılama yüzde 65’i geçti.

Böylelikle megakentin aşı tablosu rengi sarıya döndü.

"HEDEF MAVİ..."

Twitter hesabından bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İstanbul’umuzda 1’inci doz aşıda yüzde 65’i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi sarı oldu. Şimdi Hedefimiz yüzde 75’i ge geçerek, mavi renk olmak.” diye yazdı.

İstanbul’un ardından nüfusa oranla aşı olanların sayısı en yüksek diğer iller ise Ankara ve İzmir oldu.

EN ÇOK AŞININ YAPILDIĞI İLLER

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilgilendirme Platformu’na göre yüzdelik oranda en çok aşı yaptırılan iller şu şekilde sıralandı:

1- Muğla (% 86,5)

2- Çanakkale (% 79,7)

3- Kırklareli (% 78,7)

4- Edirne (% 78,5)

5- Balıkesir (% 77,6)

6- Amasya (% 76,3)

7- Aydın (% 75,2)

8- Eskişehir (% 75,1)

9- İzmir (% 73,8)

10- Tekirdağ (% 73,8)





EN AZ AŞI YAPTIRAN İLLER

Aynı listede en az aşının yapıldığı iller de haritada kırmızı olarak paylaşıldı. Buna göre en az aşının uygulandığı iller şu şekilde sıralandı:

1- Şanlıurfa (% 37,9)

2- Bitlis (% 38,3)

3- Mardin (% 39,9)

4- Muş (% 41,6)

5- Diyarbakır (% 41,7)

6- Siirt (% 42,5)

7- Batman (% 43,9)

8- Bingöl (% 44,3)

9- Gümüşhane (% 46,0)

10- Iğdır (% 47,2)