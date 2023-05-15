İstanbul'un bazı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz geldi Dün Türkiye genelinde yapılan seçimler tamamlandı. İstanbul'a bağlı Bahçelievler, Şile ve Çatalca ilçesinde ise seçim sonucuna itiraz edildi.

AA Cumhurbaşkanlığı seçimi için 3 aday, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. İstanbul'un Şile ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi. AK Parti temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 7 sandık için sonuçlara itiraz etti. AK Parti ve CHP temsilcileri, Çatalca'da ilçe seçim kuruluna başvurarak 13 sandık için sonuçlara itiraz geldi. İyi Parti temsilcileri, Bahçelievler'de ilçe seçim kuruluna başvurarak 12 sandık için sonuçlara itiraz etti. İtirazlar değerlendirilecek İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.