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    İstanbul'un en güzel fotoğrafları

    İstanbul'un en güzel fotoğrafları

    Korona günlerinde insanlar evlerinde kalırken usta fotoğrafçılar megakentin en güzel anlarını fotoğrafladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2020 - 23:54
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    İstanbul'un en güzel fotoğrafları

    Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı İstanbul'da büyük bir sessizlik hakim.

    İnsanlar evlerinde salgın tehdidinin geçmesini bekliyor. Usta fotoğrafçılar, çeşitli noktalardan İstanbul'u fotoğrafladı. Gece çekilen fotoğraflar herkesi hayran bıraktı.

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