İstanbul’un Fethi mesajları 2021: 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi kutlama mesajları ve sözleri

Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle ilgili sözler ve mesajlar araştırılıyor. İşte en anlamlı, duygulu İstanbul Fethi mesajları..

Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet, tarihte birçok kez kuşatılan İstanbul’u, 29 Mayıs 1453’te tamamlanan kuşatma ile fethetti. Böylece bu tarih, Orta Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ı başlangıcı olarak kabul edildi.

Tarihin seyrini değiştiren, Hazreti Muhammed (s.a.v) tarafından fethi müjdelenen, medeniyetlere başkentlik yapmış İstanbul’un Fethi'nin 568. yılı bugün tüm yurtta gururla kutlanıyor.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından bu anlamlı günü vurgulayan mesajları ve sözleri paylaşmak istiyor. Bu kapsamda İstanbul'un Fethi ile ilgili en güzel ve anlamlı kutlama mesajları, sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İşte, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ile ilgili en güzel, anlamlı, duygu dolu mesajlar ve sözler 2021...

İSTANBUL'UN FETHİ SÖZLERİ

''Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!'' (Hadis-i Şerif) -Hz. Muhammed (s.a.v)

Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez. Fаtih Sultаn Mehmet

İstаnbul’u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için. Fаtih Sultаn Mehmet

Bir gece аnsızın gelir krаllığınızı impаrаtorluğumа kаtаrım. Fаtih Sultаn Mehmet

Yа ben İstаnbul'u аlırım yа İstаnbul beni. Fаtih Sultаn Mehmet

Ey benim ünlü ve sadık komutanlarım! Tarife hacet yoktur ki, şimdi sahip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücadele ve zorluklarla kazanılmış ve atadan dededen bize intikal etmiştir. İçinizde bahtiyar olanlar o mücadele ve zorluklara bizzat ortaktırlar. (Fatih Sultan Mehmet)

Biz toprаklаrı değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz. Fаtih Sultаn Mehmet

İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir. Mustаfа Kemаl Atаtürk

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2021

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbulun Fethinin 568. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbulun Fethi kutlu olsun.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Alınan eğitim, inanç ve deha birleşince fetih olur. ”Onlarca kez denendi, kaybedildi” demeden medeniyetimize ilham veren Sultan Fatih ve kahraman ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

İstanbul'un fethi yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktasıdır. İstanbul' un Fethi'nin 568. yıldönümünde, Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 567. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

Dünya şehirlerinin başşehri İstanbul'un Fethi kutlu olsun Ne de güzel söylemiş şair "Ana gibi Yâr, İstanbul gibi diyar olmaz."

Fetih ile yeni bir çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethi'ni kutlarım.

Peygamber övgüsü alan atam Fatih Sultan Mehmet Hân ve muzaffer ordusunun ruhu şâd, İstanbul'un Fethi Kutlu Olsun.

İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethi'nin 568. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethi'ni kutluyorum.

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümünün bütün milletimize hayırlar getirmesi temennisiyle, başta fethin mimarı Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri olmak üzere, bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

Çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi kutlu olsun.