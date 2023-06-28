İstanbul'un camilerinde bayram namazı yoğunluğu yaşandı Yurdun dört bir yanında vatandaşları bayram namazı heyecanı sararken, büyük bir katılımın olduğu kentlerden biri de İstanbul oldu. Megakent'te özellikle büyük camiler doldu taştı.

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AA

Kurban Bayramı heyecanıyla sabahın erken saatlerinde yollara düşen vatandaşlar, bayram namazlarını eda etti.

Camileri dolduran Müslümanlar, İstanbul'un tarihi camilerine akın etti.

Gece saatlerinde dolmaya başlayan camilerden biri de Ayasofya Camii oldu.

İçerisinde namaz kılmak için yer bulamayan vatandaşlar, seccadelerini avluya serdi.

Öte yandan Büyük Çamlıca Camii, Sultanahmet Camii ve Eyüpsultan Camii'nde de benzer yoğunluklar yaşandı.

İşte bayram coşkusunun yaşandığı ve 7'den 70'e vatandaşların akın ettiği camilerden bayram namazı manzaraları...

Eyüp Sultan Camii

Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Camiye sığmayan vatandaşlar, avluya serilen kilim ve hasırlarda saf tutarak namaz kıldı.

Ailesiyle birlikte Bayram namazını kılmaya gelen Recep Yakup Çebioğlu, “Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Sabah namazı için buraya geldik. Sabah namazını eda ettik. Ardından Kurban Bayramı namazını eda edip, kurbanlarımızı kesmeye gideceğiz inşallah. Ailece geldik, Allah herkese sağlık sıhhat versin.” dedi.

Büyük Çamlıca Camii

Kurban Bayramı namazı için binlerce vatandaş, Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camisi'ne akın etti.

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi de bayram namazını kılmak isteyen binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren camiye gelen çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı'nı burada karşıladı.

Caminin bulunduğu ana caddede araç yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar camiyi kısa sürede doldurdu. Cami içerisinde en üst kat ise kadınlar için ayrıldı.

Bayram namazı öncesi caminin dijital mahyasına, "Kurban Bayramımız mübarek olsun" yazıldı.

Namaz sonrası cemaat, caminin içinde ve avluda birbiriyle bayramlaştı.

Sultanahmet Camii

Vatandaşlar ve turistler caminin dışında beraberlerinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.

Namaz sonrası vatandaşlar ve turistler Sultanahmet Meydanı'nda bayramlaştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi

Yurdun dört bir yanını bayram telaşı sararken, bayram namazı nedeniyle binlerce kişinin akın ettiği camilerden biri de Ayasofya Camii oldu.

Ayasofya Camii'nin iç ve avlu kısımlarından gelen fotoğraflarda, yoğunluğun ciddi bir seviyede olduğu kaydedildi.

Fatih Camii

Binlerce İstanbullunun akın ettiği camilerden biri de Fatih Camii oldu.

Namaz vaktinden saatler önce camiyi dolduranlar bayram namazını kıldı. Fatih Camii'nin içi kısa süre içinde dolarken, kalabalık önce iç avluya sonra dış avluya taştı.

Namaz vaktinin gelmesiyle saf tutan vatandaşlar birlikte bayram namazını kıldı.