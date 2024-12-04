İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız oldu

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İstanbul Emniyeti'nde kritik atama gerçekleşti...

Yaş haddinden dolayı dolayı emekli olacak İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yerine atanacak isim belli oldu.

SELAMİ YILDIZ ATANDI

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Emniyet İstihbarat Başkanı Selami Yıldız, İstanbul’un yeni Emniyet Müdürü oldu.

İstanbul’un güvenliğine yön verecek Selami Yıldız, uzun yıllardır Emniyet Teşkilatı’nda önemli görevlerde bulunmuş bir isim olarak tanınıyor.

FETÖ'YE KARŞI KAHRAMANCA MÜCADELE ETTİ

Özellikle 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün silahlı kalkışmasına geçit vermemek için ön cephede mücadele eden Yıldız, emniyete ve yargıya sinsice sızan FETÖ'ye karşı kahramanca bir mücadele yürüttü.

Selami Yıldız, geçmiş yıllarda İstanbul'un güvenlik stratejilerinin oluşturulması ve uygulamaları konusunda da önemli adımlara imza atmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yıldız'ın atanmasının Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına 1986 yılında Ankara Polis Koleji’ni bitirerek başlamış, ardından 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur.

Yıldız ilk görevi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Komiser Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.

Kariyerine İstanbul’da devam eden Yıldız, 1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak 2. Bölge Şark Hizmeti görevini üstlenmiştir. Ardından 1996-1997 yıllarında Ardahan’da görev yapmış, tekrar İstanbul’a dönerek çeşitli birimlerde görev almıştır.

ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptığı dönemde yurt dışı tecrübesi kazanan Yıldız, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2008 yılında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yıldız, burada elde ettiği başarılarla dikkat çekmiştir.

2011 yılında 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Yıldız, İstanbul’da çeşitli birimlerin başında çalıştıktan sonra 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını kazanmıştır.

Selami Yıldız, 2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanmış ve burada da başarılı bir görev süresi geçirmiştir.

2023 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Yıldız, İstihbarat Başkanlığı sürecinde önemli operasyonlara imza atmıştır. Yıldız İngilizceyi iyi derecede bilmektedir ve iki çocuk babasıdır.