İşte CHP'nin gölge kabinesi

- CHP'nin "gölge kabinesi" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri belirlendi.
- Bu yapı, bakanlıkların takibi dışında icracı bir yapıya dönüştürüldü ve Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında iki haftada bir toplanacak.
- Politika Kurulu Başkanları, kendi alanlarında icracı politikalar geliştirip kamuoyuna tanıtacak.
CHP’nin geçtiğimiz hafta sonu üç günlük bir programla düzenlenen 39’uncu Olağan Kurultayı’nda seçilen 80 kişilik PM, belli oldu.
PM'nin ardından gözler, gölge kabineye çevrilmişti.
CHP tarafından yapılan açıklamaya göre eski adıyla 'Gölge Kabine' yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu.
PARTİDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2 yıl uygulanan Gölge Bakanlık yapılanması, Parti Programı çalışmalarının tamamlanması ve Hükümet Programı hazırlıklarının başlaması üzerine, bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan yeni ve icracı bir yapıya dönüştürülmüştür.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
KURULDA YER ALAN İSİMLER
1- Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka
3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer
4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun
5- Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale
7- Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç
8- Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota
9- İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan
10-Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen
11-Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş
12-Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek
13-Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala
14-Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe
15-Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu
16-Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu
17-Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
18-Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün
Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunun ve idari yönetiminin sağlanması amacıyla Koordinasyon Kurulu da oluşturuldu.
Bülent Tezcan'ın Genel Koordinatör olduğu kurulda ayrıca; Emine Uçak ve Ece Güner yer aldı.
2 YENİ İSİM
Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni isim yer aldı.
Bu isimler; Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Emekli Koramiral Atila Kezek ve Tarım Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu olarak belirlendi.
HAFTADA İKİ KEZ TOPLANILACAK
Tüm Politika Kurulu Başkanları, kendi görev alanlarında oluşturulan Politika Kurullarına da başkanlık edecek.
Gölge kabine iki haftada bir kez Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak.
Genel Başkan Özgür Özel'e toplantılarda, Politika Kurulu Başkanlarının yanı sıra, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Koordinatör Büle Tezcan eşlik edecek.