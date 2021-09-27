Haksız yere işten çıkarıldığını belirten ve haklarını aramak adına Ankara'ya yürüyüş başlatan 4 işçi, yürüyüşlerini tamamladı.

İstanbul'dan 15 Eylül'de başlattıkları yürüyüşü Ankara'da tamamlayan işçiler Turan Aktaş, Kakil Yazar, Ramazan Çelik ve Salih Bitner, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Turan Aktaş, Şişli'deki CHP'li belediyenin önünden Ankara'ya geldiklerini belirterek, "678 gündür Şişli Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından işimizden, aşımızdan onurumuzdan edildik ve kapının önünde direniyoruz." dedi.

"HANİ BABALAR, ÇOCUKLAR AÇ YATAĞA GİRMEYECEKTİ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir konuşmada, "Babalar işsiz, çocuklar aç yatağa girmeyecek." sözlerini kullandığını hatırlatan Aktaş, "Şu an CHP Genel Merkezi binasının önündeyiz. Buradan Genel Başkana sesleniyorum, Hani babalar, çocuklar aç yatağa girmeyecekti? Sizin arkanızdan Ankara'dan İstanbul'a hak hukuk adalet diye kendim yürüdüm. Ama hukuksuzluğu sizden burada görmüş oldum." diye konuştu.

İşten çıkarılan işçiler CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı VİDEO

"EMEĞİNİN KARŞILIĞINI İSTER"

Konuyla ilgili açtığı davaları kazandığını ancak işvereninin buna duyarsız kaldığını belirten Aktaş, "Bir işçi başkandan bir şey istemez. Zamanında çalıştığı emeğinin karşılığını ister, zamanında maaşını ister ki huzurlu vaziyette ailesine ekmek götürebilsin." dedi.

GERİ ADIM ATMAYACAKLAR

İşçilerden Kakil Yazar da ekmeklerini geri istediklerini belirterek, sorunun çözümünün 'masa' olduğunu söyledi.

İşçi Ramazan Çelik de işlerini geri almak için tepkilerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, eylemlerini zaferle taçlandırana kadar geri adım atmayacaklarını belirtti.