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- İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İş sözleşmesi fesih yasağı son durum 2021
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İş sözleşmesi fesih yasağı son durum 2021
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 10:16
- Güncelleme : 30.04.2021 - 10:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışan ve işvereni yakında ilgilendiren işten çıkarma yasağının uzatıldığını duyurdu.
Pandemi döneminde çalışanların haklarını korumaya yönelik hayata geçirilen işten çıkarma yasağının 17 Mayıs tarihinde sona ermesi bekleniyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan fesih yasağı, yayımlanan yeni kararın ardından resmen uzatıldı.
Peki, işten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? 2021 İş sözleşmesi fesih yasağı son durum nedir? İşte detaylar...
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
Dün MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.
Milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan iş sözleşmesi fesih yasağı hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararla, işten çıkarma yasağının uzatıldığını bildirdi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "4857 sayılı İş Kanunu'nun, geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması, mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.