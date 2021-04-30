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İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İş sözleşmesi fesih yasağı son durum 2021

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İş sözleşmesi fesih yasağı son durum 2021

Pandemi sürecinde işçilerin haklarının korunması için uygulanan işten çıkarma yasağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusuna yanıt aranıyor.