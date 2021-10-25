İstenmeyen 10 büyükelçi kim ve hangi ülkelerin?

İstenmeyen 10 büyükelçi kim ve hangi ülkelerin?

Türkiye gündeminde yer alan 10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesiyle birlikte kim oldukları ve hangi ülkenin elçiliğinde bulundukları merak ediliyor.

10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına dair kaleme almış oldukları bildiri ile gündemde...

10 büyükelçinin Osman Kavala’nın yargılama süreci ile ilgili Türk yargısını hedef alan açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tavizsiz bir cevap geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunan 10 büyükelçi için "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından 10 büyükelçinin istenmeyen adam (persona non grata) ilan edilmesi, merak konusu oldu. Vatandaşlar "istenmeyen adam"ların kim ve hangi ülkenin elçisi olduğunu araştırıyor.

Peki 10 büyükelçi kim? Hangi ülkelerin büyük elçisi istenmeyen adam ilan edildi? İşte detaylar...

10 BÜYÜKELÇİ KİM VE HANGİ ÜLKENİN?

Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak yapmış oldukları hareketten dolayı uyarı alan ve içlerinde ABD, Almanya ve Fransa büyükelçilerinin de bulunduğu 10 büyükelçinin kim olduğu merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istenmeyen adam olarak ilan edilmesi talimatını verdiği 10 büyükelçi listesi aşağıdaki gibidir: