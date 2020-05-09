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    İstifa sonrası Buket Aydın'ın en çok paylaşılan videosu

    İstifa sonrası Buket Aydın'ın en çok paylaşılan videosu

    Buket Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2020 - 22:37
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    İstifa sonrası Buket Aydın'ın en çok paylaşılan videosu

    Buket Aydın, Kanal D Haber'deki görevinden istifa ederek Demirören Medya Grubu ile yollarını ayırdı.

    Medya gündemine bomba gibi düşen istifa kararının ardında sosyal medyada Buket Aydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programdan görüntüler dolaşıma girdi.

    SON GÜLEN KİM OLDU

    Yerel seçimler öncesinde CHP Lideri'nin iddialı açıklamalarda bulunması üzerine Buket Aydın uzun süre kahkaha atmıştı.

    Buket Aydın'ın bu kahkahaları CHP'liler tarafından uzun süre eleştirilmişti.

    Bu görüntüleri paylaşanlar son gülenin kim olduğunu sordu.

    Buket Aydın'ın Kılıçdaroğlu'na karşı attığı kahkahalar VİDEO

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