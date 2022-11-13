İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası Kızılay ekipleri harekete geçti

Taksim'de meydana gelen patlamanın ardından Kızılay afet müdahale çalışanları harekete geçti. Kızılay personelleri, bölgede bulunan hastanelere kan sevkiyatı yaptı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bu akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrasında Kızılay acil kod ile harekete geçti.

Türk Kızılay İstanbul Müdahale Merkezi'nden görevlendirilen araç ve afet personelleri olay yerinin yaşandığı bölgeye sevk edilerek vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde karşılamaya başladı.

Acil kan ihtiyacı için sevkiyat gerçekleşti

Kızılay acil kan ihtiyacı olması durumuna karşı ise civardaki hastanelere kan sevkiyatı gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiğine dair açıklamasının ardından Kızılay 2 adet mobil ikram aracını da bölgeye ulaştırdı.

İHA'nın haberine göre, kipler tarafından herhangi bir ihtiyaç olması durumunda gelişmeler yakından takip ediliyor.