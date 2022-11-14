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- Taksim'deki patlama şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi
Taksim'deki patlama şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi
Elim patlama sonrasında 6 vatandaşı şehit eden saldırganla ilişkisi tespit edilen 21 şüpheli, gözaltına alınarak sağlık kontrolleri için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
- 14.11.2022 - 09:40
- Güncelleme : 14.11.2022 - 09:58
İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Taksim'de, 16.20 sularında korkunç bir patlama yaşandı.
İstiklal Caddesi'nde yaşanan olayda 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 kişi de yaralanmıştı.
Yaralananlardan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
21 şüpheli gözaltında
6 vatandaşı şehit eden terör saldırısında bomba dolu çantayı bırakan kişiyle olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 kişi, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay sonrasında şüphelilerin yakalandığına ilişkin açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.
Terör şüphelileri sağlık kontrolünde
Ardından emniyetteki ilk işlemleri tamamlanan terör şüphelileri, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Bombalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi VİDEO