İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme nedir? Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmesi ne zaman?

İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme nedir? Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmesi ne zaman?

Türkiye -Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri bugün başlıyor. Vatandaşlar istikşafi nedir, istikşafi görüşme ne demektir? sorusu merak ediyor. Arapça kökenli bir kelime olan istikşafi ne demek?

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’deki sorunların ele alınacağı istikşafi görüşmelerin 61. turu, 5 yıl aradan sonra bugün İstanbul’da başlıyor.

Türkiye'nin gündemide olan istikşafi kelimesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İstikşafi ne demek, istikşafi görüşme nedir? soruları gündemin merak konusu oldu.

İSTİKŞAFİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK), “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME NEDİR?

İstikşafi kelimesi Yunanistan'ın ''Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmaya hazırız.'' ifadesinin ardından aratılmaya başladı.

İstikşafi, Arapça keşf sözcüğünden türemiş bir ifadedir. Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.

TÜRKİYE YUNANİSTAN İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Yunanistan 5 yıl sonra tekrar masada buluşuyor. Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin 61'inci turu bugün İstanbul'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacaktır" ifadesi yer aldı.

Türkiye görüşmelerde Yunanistan ile olan bütün sorunların ele alınmasını istiyor. Ancak görüşmelerde gündem Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar olacak.

İki ülke arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde 61. turu düzenlenecek istikşafi görüşmelerin, diyaloğu geliştirmeye katkı sağlaması bekleniyor.