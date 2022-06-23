İsveç devlet televizyonu, terörist 'Mazlum Kobani' ile röportaj yaptı

NATO üyeliği isteyen İsveç'te, devlet televizyonu SVT'ye konuşan terörist Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyona cevap verileceğini söyledi.

NATO üyeliği konusunda teröristlere yönelik izlediği politikalar nedeniyle Türkiye’nin rızasını alaman İsveç, devlet televizyonunda teröristlere mikrofon uzatmaya devam ediyor…

Üyelik konusundaki görüşmelerin devam etmesine rağmen, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin saklandığı sözde makamından SVT'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine muhtemel operasyonu

AA’nın haberine göre; Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.

Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, ‘İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini’ kaydetti.

Terörist elebaşı Salih Müslim ile röportaj

SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı.

Bu röportaja tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle İsveç, Stockholm’ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsveç devlet televizyonu SVT, Salih Müslim ile röportaj yaptı HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ



